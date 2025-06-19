Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


19 Haziran 2025 18:17
Görevde yükselme ve ünvan değişikliği yönetmeliği

Adalet Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik yapılmış. Ha bir de

Adalet Bakanlığında, görevde yükselen personel, 3 yıl dolmadan tayin isteyemeyecek; mazeret varsa bile yeni ortaya çıkmış olmalı


memed duran
Şef
19 Haziran 2025 18:23

linkte sorun var; şu linkten girin:


memed duran
Şef
19 Haziran 2025 18:25

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2025/06/20250619-2.htm

memed duran, 4 saat önce

linkte sorun var; şu linkten girin:


Emre.677
Aday Memur
19 Haziran 2025 19:13

Her şey aynı gibi geldi bana. Ne değişmiş ki ?


vatandogulu
Aday Memur
19 Haziran 2025 19:34

" görevde yükselen personel, 3 yıl dolmadan tayin isteyemeyecek; " ben bu kısmı göremedim


redb
Aday Memur
19 Haziran 2025 21:34

Bende göremedim. Konuyu açan arkadaşım bizi aydınlatabilirmisin

vatandogulu, 3 saat önce

" görevde yükselen personel, 3 yıl dolmadan tayin isteyemeyecek; " ben bu kısmı göremedim

Toplam 5 mesaj

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