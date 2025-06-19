Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


19 Haziran 2025 19:04
Mesai dışında İnfaz Koruma memurunun hakları?

İşe gitmek için evden çıkan üniforması üstünde infaz koruma memura saldırı olması durumunda sanık görevli memura mukavvemetten işlem yapılabilirmi teşekkürler.

Çok Yazılan Konular

300bin TL promosyon için Sosyal Medya Platformunda BirlikCte tayinleri bugün açıklanır mı yoksa takvimdeki gibi haftaya mı açıklanırBorçlu meslektaşlarımız için karz-ı hasen sistemi kuralım mı?1991,2005 ve 2015 yıllarında yapılan düzenlemeler ile 01.01.2016 tarihinden önce görevde bulunan tümKatip maaşları hakkındaGys Şef mi idare memuru mu ?Havuz tayinleri haziran bitmeden açıklanır mı ?CTE görevde yükselme sınav başvuruları ne zamanhttps://www.memurlar.net/haber/1138666/adalet-bakanligi-personeli-gorevde-yukselme-ve-unvan-degisikl2025 Yılı Havuz Tayinleri Tek Başlık

Sözlük

sabah 1 market smsleri 1 kızım sana diyorum gelinim sen anla 1 kötülük 2 tahamül 3 eşşek saati 1 el ula 1 alarm 2 dermessten hoşlanmayanlar başlığı 1 18 Haziran 2025 Dominik-Türkiye voleybol maçı 1

Son Haberler

Bakan Tekin'den Öğrencilere ve Öğretmenlere Veda Mesajıe-Call sayesinde 6 ayda bu yana 3 bin 902 yaralıya ulaşıldıDiyarbakır'da 10 yaşındaki kuzenini öldüren zanlı tutuklandıQS 2026 Sıralamasında 11 Türk Üniversitesi İlk Binde!Balıkesir'de biçerdöverle hasat ve balya bağlama işlemlerine kısıtlama

Editörün Seçimi

2025 Haziran maaşlarımızı yazalımKamu işçisi zam teklifi ;)Haziran 2025 EnflasyonuToplu sözleşme 2025 ağustos ayında 6 aylık zam anlaşması ne olur ?Ali Yalçın o koltukta nasıl oturuyorsun ?2025 Yılı Memurların Tükeniş Senesi Olacak.İzmir belediyesi temizlik işçileri 59bini beğenmediTemmuz 2025 zam oranıTUİK!3 temmuz tuik enflasyon açıklaması