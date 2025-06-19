Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


19 Haziran 2025 19:19
Öğretmenlik ki idarecilik mi ?

Sizce hangisi sayın öğretmenlerim, her ikisinin de artıları ve eksileri nelerdir ?


fokyay
Şef
19 Haziran 2025 19:21

Parayı çok seviyorsan idarecilik yoksa öğretmenlik


atahoca
Müsteşar Yardımcısı
19 Haziran 2025 19:42

Öğrencileri ve onlara birşeyler öğretmeği çok seviyorsan öğretmenlik.

İdare (üst bürokrasi dahil) ile öğretmenler arasında, öğrencilerle öğretmenler arasında köprü olamayacaksanız, tarafları birbirine ezdirecekseniz yine öğretmenlik. Velilerle muhatap olmayı ve evrak işlerini sevmiyorsanız (gerçi çoğu idareci öğretmenlere yıkıyor) yine öğretmenlik. Yöneticilerle durmadan muhatap olmayı sevmiyorsanız yine öğretmenlik. Daha esnek çalışmayı seviyorsanız, eğitim paydaşlarının nazına katlanabilecekseniz ve yukarıdakilerin aksi hallerde idarecilik.

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