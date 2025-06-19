Öğretmenlik mi idarecilik mi?

değerli hocam haftaya idarecilik için tercihler başlıyor. Öğretmenlik mi İdarecilik mi diye sorgulamaktan hala bir türlü kararımı veremedim. her gün karar değiştiriyorum :) bildiğim tek şey kendimiz tecrübe etmeden bu sorunun cevabını tam olarak bilemeyeceğiz. aldığımız karar, yaptığımız tercih umarım hayrımıza olur.

değerli hocam haftaya idarecilik için tercihler başlıyor. Öğretmenlik mi İdarecilik mi diye sorgulamaktan hala bir türlü kararımı veremedim. her gün karar değiştiriyorum :) bildiğim tek şey kendimiz tecrübe etmeden bu sorunun cevabını tam olarak bilemeyeceğiz. aldığımız karar, yaptığımız tercih umarım hayrımıza olur.