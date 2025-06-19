Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


19 Haziran 2025 19:19
Öğretmenlik mi idarecilik mi?

Sizce hangisi sayın öğretmenlerim, her ikisinin de artıları ve eksileri nelerdir ?


fokyay
Şef
19 Haziran 2025 19:21

Parayı çok seviyorsan idarecilik yoksa öğretmenlik


atahoca
Müsteşar Yardımcısı
19 Haziran 2025 19:42

Öğrencileri ve onlara birşeyler öğretmeği çok seviyorsan öğretmenlik.

İdare (üst bürokrasi dahil) ile öğretmenler arasında, öğrencilerle öğretmenler arasında köprü olamayacaksanız, tarafları birbirine ezdirecekseniz yine öğretmenlik. Velilerle muhatap olmayı ve evrak işlerini sevmiyorsanız (gerçi çoğu idareci öğretmenlere yıkıyor) yine öğretmenlik. Yöneticilerle durmadan muhatap olmayı sevmiyorsanız yine öğretmenlik. Daha esnek çalışmayı seviyorsanız, eğitim paydaşlarının nazına katlanabilecekseniz ve yukarıdakilerin aksi hallerde idarecilik.


Memleketinogretmeni
Daire Başkanı
19 Haziran 2025 21:58

Öğretmen kalın.Bulasmayın idarecilige.


hsnsylk
Genel Müdür
20 Haziran 2025 09:08

branşınız varsa özel ders dyk falan idarecilik kesinlikle yapmayın, fakat norm sıkıntısı yaşıyorsanız ek ders sorununuz varsa, çalışırım sorun değil yazın tatil yapmam diyorsanız idarecilik. fakat idareiclikte şunu bilin okul ve müdür çok önemli, müdür var seversiniz, müdür var illallah getirirsiniz. fakat her türlü zor çünkü her yeni iş, proje idarecilere iş yükü, memurunuz hizmetliniz yoksa zaten öyle bir okul kesinlikle istemeyin.


Tardigrat2917
Aday Memur
20 Haziran 2025 12:21
Meslek öğretmeniysen bu soruyu sormaman lazım. Kültür öğretmeniysen ek ders alamıyorsan paraya ihtiyacın çoksa veya istediğin okula ilçeye başka türlü gitme şansın yoksa idarecilik düşünülebilir.

Güzeşte.
Aday Memur
20 Haziran 2025 23:49
değerli hocam haftaya idarecilik için tercihler başlıyor. Öğretmenlik mi İdarecilik mi diye sorgulamaktan hala bir türlü kararımı veremedim. her gün karar değiştiriyorum :) bildiğim tek şey kendimiz tecrübe etmeden bu sorunun cevabını tam olarak bilemeyeceğiz. aldığımız karar, yaptığımız tercih umarım hayrımıza olur.

symphony19
Aday Memur
21 Haziran 2025 19:53
3 sene idarecilikten sonra öğretmenliğe döndüm. kafam inanılmaz rahatladı.
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