Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : gül-feşan


19 Haziran 2025 19:41
Att-Paramedik eş durumu

Arkadaşlar merhaba. Ben att'yim 2. bölge C grubunda yer alan bir ildeyim. Eşim'de paramedik 2. bölge A grubunda bir ilde. İkimizde aynı sene atandık ama eşim benden 3 ay önce göreve başladı. İkimizinde 3 senesi doldu kadroluyuz.

Kim kimi çeker bilgisi olan var mı?

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