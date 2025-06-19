Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : crops35


19 Haziran 2025 19:52
İSKİ inşaat mühendisi için nasıl bir kurum?

İSKİ inşaat mühendisi için nasıl bir kurum? Mühendis maaşlari, çalışma şartları nasıldır? Atananlar genel müdürlükte mi baslayacak yoksa ilçelerde mi?

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