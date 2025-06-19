%40 engelli raporu olan bir öğretmen mazeret tayinine başvurabilir mi?

Dilekçe ile başvurun hocam en kısa sürede işlenir. Önceki dönem mazeret kılavuzunda 'Öğretmenin kendisinin engellilik durumuna bağlı yer değiştirme başvurusunda bulunabilmesi için MEBBİS kayıtlarında engel durumuna dair bilgilerin yer alması gerekmektedir' yazıyor zaten. Endişelenmeyin İlçe veya il MEM işleyecektir dilekçe ve raporunuza istinaden.

Dilekçe ile başvurun hocam en kısa sürede işlenir. Önceki dönem mazeret kılavuzunda 'Öğretmenin kendisinin engellilik durumuna bağlı yer değiştirme başvurusunda bulunabilmesi için MEBBİS kayıtlarında engel durumuna dair bilgilerin yer alması gerekmektedir' yazıyor zaten. Endişelenmeyin İlçe veya il MEM işleyecektir dilekçe ve raporunuza istinaden.