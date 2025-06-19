Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


19 Haziran 2025 20:08
%40 engelli raporu olan bir öğretmen mazeret tayinine başvurabilir mi?

Ben gecen hafta engelli raporu aldim yuzde 40 engelli olduguma dair. Bu raporu sisteme işlemesi icin müdür muavinine vereceğim değil mi? Sonrasında bu yaz mzeret tayinine basvurabilirmiyim?


Dalaras
Şube Müdürü
19 Haziran 2025 22:32

Ve raporun işlenmesi ne kadar sürer?


matematikçi10
Şef
19 Haziran 2025 23:53
Dilekçe ile başvurun hocam en kısa sürede işlenir. Önceki dönem mazeret kılavuzunda 'Öğretmenin kendisinin engellilik durumuna bağlı yer değiştirme başvurusunda bulunabilmesi için MEBBİS kayıtlarında engel durumuna dair bilgilerin yer alması gerekmektedir' yazıyor zaten. Endişelenmeyin İlçe veya il MEM işleyecektir dilekçe ve raporunuza istinaden.

Dalaras
Şube Müdürü
20 Haziran 2025 00:49

Okul idaresi yapmayacak mı bu işlemi hocam?

matematikçi10, 2 gün önce
Dilekçe ile başvurun hocam en kısa sürede işlenir. Önceki dönem mazeret kılavuzunda 'Öğretmenin kendisinin engellilik durumuna bağlı yer değiştirme başvurusunda bulunabilmesi için MEBBİS kayıtlarında engel durumuna dair bilgilerin yer alması gerekmektedir' yazıyor zaten. Endişelenmeyin İlçe veya il MEM işleyecektir dilekçe ve raporunuza istinaden.

Ulubahtlı07
Memur
20 Haziran 2025 14:48
dalaras hocam yüzde 40 engelli raporu olunca mazeret hakkınız oluyor mu direk yoksa tahin olabilmek için rapora bir ibare mi yazdirdiniz

Dalaras
Şube Müdürü
20 Haziran 2025 16:35

Hocam yüzde 40 ve üzeri engel durumu icin bir ibare gerekmiyor. Fakat kronik bir hastaliginiz varsa ve calistiginiz il veya ilcede bulunan hastanede bu hastaliga bakan bir bolum yoksa, saglik kurul raporunda " soz konusu hastaliga bakan falanca bölümün bulundugu bir yerde calismasi uygundur" seklinde bir ibare olmalı.

Ulubahtlı07, Dün
dalaras hocam yüzde 40 engelli raporu olunca mazeret hakkınız oluyor mu direk yoksa tahin olabilmek için rapora bir ibare mi yazdirdiniz

bahçesaray
Şef
20 Haziran 2025 17:17
sağlık üzerinde tayin için ya %40 engelli raporu ya da hastalığın tedavisi ( siz ya da bakmakla yükümlü olunan birisi için) görev yapılan yerde tedavisi yoktur yazan sağlık müdürlüğününden alınan evrak ile

Dalaras
Şube Müdürü
21 Haziran 2025 01:08

Hocam benim merak ettigim şu. Engelli raporunu okul idaresi mi sisteme işleyecek, yoksa ilce milli egitim mudüdürlüğünde ki ilgili bölüm mü?

bahçesaray, Dün
sağlık üzerinde tayin için ya %40 engelli raporu ya da hastalığın tedavisi ( siz ya da bakmakla yükümlü olunan birisi için) görev yapılan yerde tedavisi yoktur yazan sağlık müdürlüğününden alınan evrak ile

majesteleri7
Daire Başkanı
21 Haziran 2025 12:13

Müdür muavini ney ya?hababam sınıfı mahmut hoca mı?

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