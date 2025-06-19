Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


19 Haziran 2025 20:08
Engelli Raporu ve Mazeret Tayini

Ben gecen hafta engelli raporu aldim yuzde 40 engelli olduguma dair. Bu raporu sisteme işlemesi icin müdür muavinine vereceğim değil mi? Sonrasında bu yaz mzeret tayinine basvurabilirmiyim?

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