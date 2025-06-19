Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


19 Haziran 2025 20:33
Acil Yardım
bugün fetö soruşturmam olduğunu öğrendim. 2013 İntibak dönemi dahil evde 2 görüşme ve 2016 C kodu ile kodlamışlar. Benzer soruşturma geçiren varsa yardım edebilir mi

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