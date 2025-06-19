Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : crops35


19 Haziran 2025 21:20
İBB mi, ilçe belediyesi mi zabıta memurluğu

Merhabalar.

Hep İBB hem hem de bakırköy belediyesini kazanmış bulunmaktayım.

Hangisini tercih etmeliyim.

İş ortamı, çalışma arkadaşları, kurumsallık ve amirlerin tavrı paradan önce gelir benim için.

Birde gorevlerde başlangıç için hangi birimde ne iş yapariz?


yusuf132
Memur
19 Haziran 2025 23:36

bu sorunun en güzel cevabını ibb ve bakırköy zabıtalarına ulaşarak sohbet ederek bulabilirsin dostum. tavsiyem zaman kaybetmeden iki belediyeninde zabıtalarını bul yüz yüze konuş


tadellos
Aday Memur
20 Haziran 2025 09:39

kurumsallık açısından İBB ile bir ilçe belediyesi asla kıyaslanamaz. ikametiniz bakırköye yakınsa bakırköyü tercih etmenizi öneririm. en azından çalışma alanı bakırköy ilçesi ile sınırlıdır. bilgi almak için bakırköy veya ibb den zabıta bulamasanız bile diğer belediyelerin zabıtalarına da sorabilirsiniz çalışma şartlarını (bilgi sahibi olmaları ya da tanıdık birilerini bulup bilgi almaları muhtemeldir)

Toplam 2 mesaj

Çok Yazılan Konular

İBB mi, İSKİ mi ?Arşiv araştırması üniversite dolandırıcılık2025 Yılı İBB Maaş PromosyonuYÖK becayiş sonuçları ne zaman açıklanacak??657 memur maaşıAdalar belediyesi memurBelediye kadro2025 İBB ye mülakata girenler nasıldı?İBB ve İlçe Belediyelerde Çalışan İmkanları Nedir?İSKİ Memur ve Sözleşmeli Personel Sonuçları (Merak Edilenler)

Sözlük

imza kampanyası ile sözlükten yazar attırmak 3 Atabetü'l-Hakayık 1 sabah 1 Gram Altın 10.000-TL 2 anlamsızlık 1 toplu taşıma araçlarındaki anlamsız koku 3 günün filmi 4 sermaye 2 kızım sana diyorum gelinim sen anla 1 iletiler bölümünde olup sözlükte olmayan şey 8

Son Haberler

Bakan Tekin Açıkladı: Okullarda Yeniden Forma Dönemi Başlıyor!Karşılıksız çek tutarı arttıİBB'den Kenelere Karşı Yoğun MücadeleBakan Açıkladı: 397,5 Kilo Uyuşturucu YakalandıKamu Hastanesinde Bıçak Parası İddiası: 11 Kişi Gözaltında

Editörün Seçimi

2025 Haziran maaşlarımızı yazalımKamu işçisi zam teklifi ;)Haziran 2025 EnflasyonuToplu sözleşme 2025 ağustos ayında 6 aylık zam anlaşması ne olur ?Ali Yalçın o koltukta nasıl oturuyorsun ?2025 Yılı Memurların Tükeniş Senesi Olacak.İzmir belediyesi temizlik işçileri 59bini beğenmediTemmuz 2025 zam oranıTUİK!3 temmuz tuik enflasyon açıklaması