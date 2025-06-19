Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


19 Haziran 2025 22:32

3 temmuz tuik açıklaması aylık yüzde kaç olur ?
Bakalım kimler en yakın tahmin edecek..

Bu ankete 1 saat 36 dakikada, 7 kişi oy kullandı

Bakalım kimler en yakın tahmin edecek..

xLmx
Şef
19 Haziran 2025 23:00
mazota 21 haziranda 3.3 zam geliyor

sezai0619
Şube Müdürü
19 Haziran 2025 23:37

Yüzde 1 altı neden yok?


M Can
Genel Müdür
19 Haziran 2025 23:45

0.99 ...


deniz_marqez
Şef
19 Haziran 2025 23:50

Benzine mazota gunluk zam geliyor yarın yine zam var enaz 3 çıkması lazım haziran enflasyonun

Toplam 4 mesaj

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