KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


19 Haziran 2025 22:55
uni diploması alınca lise atamam iptal olur mu
lise diploması ile atandim.Sözleşme imzalamadan üniversite diplomamı almam atamamda sorun çıkarır mı.cevaplar mısınız?

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