KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


19 Haziran 2025 22:55
Üniversite diploması alınca lise atamam iptal olur mu?

lise diploması ile atandim.Sözleşme imzalamadan üniversite diplomamı almam atamamda sorun çıkarır mı.cevaplar mısınız?


yakamozsa15
Aday Memur
20 Haziran 2025 09:22

herhangi bir sorun yaşamazsınız hayırlı olsun

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Üniversite diploması alınca lise atamam iptal olur mu?

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