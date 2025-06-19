Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


19 Haziran 2025 23:20
Ücretsiz izin sonrası mebbis bilgilerinin değişmemesi.

ücretsiz izne ayrılmıştım, bu ayın 15 inde görevime geri döndüm.Ancak mebbisde hala durumum aylıksız izinde olarak görülüyor. idareye sordum, bizim ekranimizda görevde görünüyorsun diyorlar.Ne yapmalıyım? Bu durum normal mi?


m.r_f
Şube Müdürü
19 Haziran 2025 23:39

Maaşınızı aldıysanız hiç bir problem olmaz.


Ahmet Kaleli
Şube Müdürü
20 Haziran 2025 00:19

hocam mebbis'e girmeden önceki ana ekrandaki profil resminin yanında (sağ üst köşe) tc'ye tıklayınca yetkilerimi güncelle olacak onu bi deneyebilirsin


Esraxxxx
Aday Memur
20 Haziran 2025 23:47
teşekkürler yardımlarınız için. idare eksik yazı yazmış, sorun oradan kaynaklanmiş. ilçe meb i arayarak öğrendim.
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