Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


19 Haziran 2025 23:20
ücretsiz izinden döndüm ama
ücretsiz izne ayrılmıştım, bu ayın 15 inde görevime geri döndüm.Ancak mebbisde hala durumum aylıksız izinde olarak görülüyor. idareye sordum, bizim ekranimizda görevde görünüyorsun diyorlar.Ne yapmalıyım? Bu durum normal mi?

m.r_f
Şube Müdürü
19 Haziran 2025 23:39

Maaşınızı aldıysanız hiç bir problem olmaz.

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