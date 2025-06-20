Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


20 Haziran 2025 00:05
Doğum İzninde Aile Yardımı

Merhabalar. Kamu görevlisiyim. Eşim özel bir şirkette 4c statüsünde çalışıyor. Yakın zamanda 16 haftalık doğum iznine ayrılacak. Çok büyük ihtimalle de izin sonrası işi bırakacak. Eşimin doğum izninde olacağı ve (analık, geçici iş göremezlik ödeneği) alacağı dönemde aile yardımı alabilir miyim?

Bilgisi olanlar bilgilendirirse çok sevinirim.


Defender0606
Aday Memur
20 Haziran 2025 00:09
analık izni 10+10 a çıkacak yakın zamanda, ise başladığında da yçö den faydalanabilirsiniz

adaytegmen
Aday Memur
20 Haziran 2025 00:12

kusura bakmayın 4C yazmışım. 4A yazacaktım. 10+10 a çıkmasıyla ilgili


adaytegmen
Aday Memur
20 Haziran 2025 00:14

Mesajım yarım kalmış. doğum izninin uzatılmasıyla ilgili çalışma yapıldığı söylentisi 2 ay önce ortaya atıldı ve bir daha ses çıkmadı, bilgim yok. YÇÖ ne olduğunu bilmiyorum. Sormak istediğim eşim doğum izninde iken (geçici iş göremezlik ödeneği aldığı dönem) benim kamu görevlisi olarak eş yardımı alıp alamayacağımsdı.

teşekkür ederim

adaytegmen, 2 saat önce

kusura bakmayın 4C yazmışım. 4A yazacaktım. 10+10 a çıkmasıyla ilgili

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