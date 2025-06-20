Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


20 Haziran 2025 00:28
Sözleşmeli öğretmenlik sonrası kadroya geçişte ek gösterge kaç olur?

Merhaba arkadaşlar hizmet belgemi inceledim şöyle bir şey dikkatimi çekti.3 yıl Sözleşmeli süresinden sonra kadroya 08/10/2022 tarihinde geçtim 8/1 olarak .Ama ek göstergem 450 olarak başlamış. 15/01/2023 tarihinde ek göstergem 1400?e yükseltilmiş. Direkt kadroya geçtiğim tarihte yani 08/10/2022?de ek göstergemin 1400 olması gerekmiyor muydu 8/1?e yükseldiğim için

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