Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


20 Haziran 2025 00:42
2 kere istifa sınırı Kpss ile atanmayı kapsar mı?

Arkadaşlar,

Kadrolu olarak 2 defadan fazla istifa edenler Kpss ile tekrar kadrolu olarak atanabiliyor mu? İlgili madde sadece geri dönüşleri mi yoksa kadrolu alımların tümüne girişi (KPSS dahil) mi kapsıyor?

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