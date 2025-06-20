Mezuniyet- Güvenlik Soruşturma

Arkdaşalar merhaba okul bitiminde yapılan güvenlik soruşturmasında banka hesaplarımımızda inceleniyor mu? yaklaşık 5 sene önce bir spor salonunda çalışıyordum orada üye kayıtlarını yaparken bazı üyelerde nakit olmadığı için EFT ile hesabıma gönderiyorlardı aynı zamanda da özel ders ücretlerini de hesabıma atıyorlardı açıklamayada bazen Spor salonu ücreti yazıyordı ama patron açıklama yazmasınlar diyordu sizce mezun olurken sorun yaşar mıyım ? Sonradan fark ettim belki adam suçludur ama bana para göndermiştir

Arkdaşalar merhaba okul bitiminde yapılan güvenlik soruşturmasında banka hesaplarımımızda inceleniyor mu? yaklaşık 5 sene önce bir spor salonunda çalışıyordum orada üye kayıtlarını yaparken bazı üyelerde nakit olmadığı için EFT ile hesabıma gönderiyorlardı aynı zamanda da özel ders ücretlerini de hesabıma atıyorlardı açıklamayada bazen Spor salonu ücreti yazıyordı ama patron açıklama yazmasınlar diyordu sizce mezun olurken sorun yaşar mıyım ? Sonradan fark ettim belki adam suçludur ama bana para göndermiştir