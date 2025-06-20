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Editörler : swat3410


20 Haziran 2025 03:10
Sağlık iptal davası devre kaybı

Polis akademisi sağlıktan b maddesinden elendim iptal davası açtım kazanırsam devre kaybı olacak yeni sağlık raporu aldırıyorlar mı alıyorsak öğrenci olarak mı değerlendiriliyoruz yoksa öğrenci adayı mı

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