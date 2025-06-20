Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


20 Haziran 2025 03:12
Eğitim mazereti atama talebi

çocuk için başka bir ildeki puan ile girilen Anadolu lisesi veya imamhatip proje okulları sebebiyle tayin çıkıyormu


altıntaşli
Şube Müdürü
20 Haziran 2025 09:26

Aynı puana bulunduğun ilde okul var ise tayin yapılmıyor diye biliyorum.


sancak bayrak
Daire Başkanı
20 Haziran 2025 09:38

Eskiden fen liseleri için tayinler yapılıyordu,fen liseleri yaygınlaştı her ilçede bile artık var.fen liseleri için bile tayin yapılmıyor.diğerleri için yapılacağını hiç sanmam.ama yine de dilekçeni ver.bir umut.


ayşemsa
Aday Memur
20 Haziran 2025 09:38

bende merak ediyorum oğlum bulunduğum batı ilindendeki fen liselerinden puan olarak daha yüksek bir dilimde puan bekliyor eğitim durumundan tayin isteyebiliyorum değil mi

daha önce böyle tayin isteyip giden arkadaş var mı acaba

tayin ne kadar sürede çıkıyor

çünkü diğer oğlum içinde nakil süreci olduğu için kafamız biraz karışık bu konuda yardımcı olabilecek arkadaşlar yorumlarınızı bekliyorum


ayşemsa
Aday Memur
20 Haziran 2025 09:40

neye göre böle bi yorum yapıyorsunuz acaba dayanağınız nedir yüksek puan alan bir cocuk için neden düşük bir okulda okumak istesin ki

sancak bayrak, 1 saat önce

Eskiden fen liseleri için tayinler yapılıyordu,fen liseleri yaygınlaştı her ilçede bile artık var.fen liseleri için bile tayin yapılmıyor.diğerleri için yapılacağını hiç sanmam.ama yine de dilekçeni ver.bir umut.

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