Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


20 Haziran 2025 03:12
eğitim tayin talebi
çocuk için başka bir ildeki puan ile girilen Anadolu lisesi veya imamhatip proje okulları sebebiyle tayin çıkıyormu

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