Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : Lanet


20 Haziran 2025 05:10
Kadroya geçerken antidepresan kullanımı
arkadaşlar 3+1 sözleşmeliyim kadroya geçerken tekrar sağlık raporu isteniyormuş. Zor bir dönemden geçiyorum. Psikolojik destek alsam kadroya geçişte problem olur mu? antidepresan kullanıyor olmak sıkıntı çıkartır mı

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