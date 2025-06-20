Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


20 Haziran 2025 05:46
D dilimi ile alakalı acil

Herkese günaydın hayırlı günler , sağlık sorunum sebebiyle ameliyat geçirdim akabinde d dilimi verilecek ( tıbbi sekreter okurken bende gördüm ) lakin ufak bir rapor eksik o rapor da şu an elimde gidip götürsem işleme koyacaklar fakat geçirdiğim amelîyatla alakalı olan hastalık öyküsü 5 sene önce yani mesleğe girmeden başlangıç seviyesindeydi şimdi sorum şu SGK kaç yıl öncesine kadar bakıyor , 98 b maddesinen başım ağrır mı

Çok Yazılan Konular

İcralık polislerEn büyük sorun maaş, maaş, maaşKurban bayramı ödüllendirmesiŞükürcüler kabak tadı vermeye başladınızEgm yüksek disiplin kuruluna sevk edilenler2025 yılı istihdam açıklayan illerMazeret ataması 2025Özel hizmet tazminatı ve fazla çalışma ücretinde artış iddiası2025 banka promosyonuEn büyük polis karakol polisi

Sözlük

tahamül 1 çaylakken bi anda yazar olmak 2 dünya 3 eşşek saati 1 sabah sabah 1 iletiler bölümünde olup sözlükte olmayan şey 6 kızım sana diyorum gelinim sen anla 1 18 Haziran 2025 Dominik-Türkiye voleybol maçı 1 Trump Mobile T1 3 umay 6

Son Haberler

Emeklilikte Hem İşçi, Hem Memur Statüsünden Aynı Anda Aylık Alınabilir Mi?20 Haziran 2025'ten önemli gündem başlıklarıİzmir'de otomobilin çarptığı öğretmen ağır yaralandıHatay açıklarında 3.9 büyüklüğünde depremYaklaşık 20 milyon öğrenci yarın karne alacak

Editörün Seçimi

2025 Haziran maaşlarımızı yazalımKamu işçisi zam teklifi ;)Haziran 2025 EnflasyonuToplu sözleşme 2025 ağustos ayında 6 aylık zam anlaşması ne olur ?Ali Yalçın o koltukta nasıl oturuyorsun ?2025 Yılı Memurların Tükeniş Senesi Olacak.İzmir belediyesi temizlik işçileri 59bini beğenmediTemmuz 2025 zam oranıTUİK!3 temmuz tuik enflasyon açıklaması