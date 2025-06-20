Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


20 Haziran 2025 05:55
esnaf kefalet kredisi

bir arkadaş için kredi çekerken kefil olmuştum. iki memur kefil ve ipotek verilecek bir mülk var, ödenmese bile sana bir şey olmaz demişti.. leyla kafayla araştırmadan kefil oldum. arkadaşın işleri bozulmuş, ödemeleri yapmamış. bu durumda benim risk durumum nedir? anksiyetem var. geceden beri bunu düşünüyorum.

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