Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


20 Haziran 2025 06:42
İl dışı tayinden sonra müdür yardımcılığı

Bilgisi olan varsa lütfen yardımcı olsun. Şu an öğretmenim. Daha önce yaklaşık 4 yıl kadrolu idarecilik yaptım. İl dışı tayinden sonra hemen yöneticiliğe başvurabilir miyim?

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