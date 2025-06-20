Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


20 Haziran 2025 06:42
İl dışı yer değiştirmeden sonra yönetciliğe başvurabilir miyim?

Bilgisi olan varsa lütfen yardımcı olsun. Şu an öğretmenim. Daha önce yaklaşık 4 yıl kadrolu idarecilik yaptım. İl dışı tayinden sonra hemen yöneticiliğe başvurabilir miyim?


235U
Genel Müdür
20 Haziran 2025 07:33

Evet


235U
Genel Müdür
20 Haziran 2025 07:35

Başlama tarihiniz mutlaka sınavsız yönetici atama takvimindeki başvuru tarihinden önce olsun


NEMEDYA
Memur
20 Haziran 2025 11:18

Teşekkürler

235U, Dün

Evet

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