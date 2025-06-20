Polis akademisi sağlık iptal davası

merhabalar polis akademisinden sağlıktan b maddesinden elendim iptal davası açtım yürütmeyi durdurmasız mahkemeyi kazanıp okula devre kaybı olarak dönersem tekrar sağlığa giriyor muyum rapor aldırıyorlar mı aldırıyorlarsa öğrenci olarak mı değerlendiriliyoruz yoksa ilk girişteki gibi öğrenci adayı mı

merhabalar polis akademisinden sağlıktan b maddesinden elendim iptal davası açtım yürütmeyi durdurmasız mahkemeyi kazanıp okula devre kaybı olarak dönersem tekrar sağlığa giriyor muyum rapor aldırıyorlar mı aldırıyorlarsa öğrenci olarak mı değerlendiriliyoruz yoksa ilk girişteki gibi öğrenci adayı mı