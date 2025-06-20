Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


20 Haziran 2025 07:30
Polis akademisi sağlık iptal davası
merhabalar polis akademisinden sağlıktan b maddesinden elendim iptal davası açtım yürütmeyi durdurmasız mahkemeyi kazanıp okula devre kaybı olarak dönersem tekrar sağlığa giriyor muyum rapor aldırıyorlar mı aldırıyorlarsa öğrenci olarak mı değerlendiriliyoruz yoksa ilk girişteki gibi öğrenci adayı mı

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