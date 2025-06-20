Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


20 Haziran 2025 08:33
İNFAZ KORUMA MEMURLARI GÜNÜ

Tüm türkiyede bulunan ceza infaz kurumları ve denetimde serbestlik müdürlüklerinde 11-17 tarihleri arasında ağustos haftasını İNFAZ KORUMA MEMURLARI HAFTASI olarak kutluyoruz..

13 AĞUSTOS da İNFAZ KORUMA MEMURLARI GÜNÜ olarak kutluyoruz.. hayırlı olsun.. neden 13 agustos diye soracaklar arastırıp bulun.. gys sorusu :)


furkan yedek
Şef
20 Haziran 2025 08:40
3 Mayıs da Türkçülük günüdür.
Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

300bin TL promosyon için Sosyal Medya Platformunda BirlikCte tayinleri bugün açıklanır mı yoksa takvimdeki gibi haftaya mı açıklanırKatip maaşları hakkındaBorçlu meslektaşlarımız için karz-ı hasen sistemi kuralım mı?Görevde yükselme ve ünvan değişikliği yönetmeliğiGys Şef mi idare memuru mu ?Havuz tayinleri haziran bitmeden açıklanır mı ?2025 Yılı Havuz Tayinleri Tek BaşlıkCTE görevde yükselme sınav başvuruları ne zaman1991,2005 ve 2015 yıllarında yapılan düzenlemeler ile 01.01.2016 tarihinden önce görevde bulunan tüm

Sözlük

Üzülmüyorum. 8 güne bir söz bırak 5 sözlükte hiç küfür edilmemesi 1 Bugün olanlar 1 imza kampanyası ile sözlükten yazar attırmak 3 toplu taşıma araçlarındaki anlamsız koku 3 Filomena Karessa 1 alarm 2 Otellerdeki bez terlikler 2 Bi Mola Yarışma Anketi 2

Son Haberler

Siber suçlarla mücadele operasyonlarında 190 şüpheli yakalandıHatay'da Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 2 Kişi TutuklandıTarımda Rekoltede düşüş var ne yapmalı?Yargıtay ve Danıştay'ın Yeni Üyeleri Belli OlduMersin'de Kontrolden Çıkan Tır Kazası: Büyük Panik

Editörün Seçimi

2025 Haziran maaşlarımızı yazalımKamu işçisi zam teklifi ;)Haziran 2025 EnflasyonuToplu sözleşme 2025 ağustos ayında 6 aylık zam anlaşması ne olur ?Ali Yalçın o koltukta nasıl oturuyorsun ?2025 Yılı Memurların Tükeniş Senesi Olacak.İzmir belediyesi temizlik işçileri 59bini beğenmediTemmuz 2025 zam oranıTUİK!3 temmuz tuik enflasyon açıklaması