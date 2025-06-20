Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


20 Haziran 2025 09:34
Tarım ve Orman Bakanlığı 2010 yılından beri Görevde yükselme açmıyor Neden?

Neden?


debug
Müsteşar Yardımcısı
20 Haziran 2025 09:58

Yasaları esnek tutunca böyle oluyor... çünkü çiftlik burası. yazacaksın yasaya tüm kurumlar 3 yılda bir gys yapmak zorundadır. diye olup bitecek. Kendi bünyesinde o görevi yapabilecek elemanı varken onu yükselteceğine yeni alım yapıyorlar. Kendi memuruna bu kadar düşman başka devlet var mı acaba


alimemet61
Şef
20 Haziran 2025 10:33
Tarım Bakanlığında bu aralar yapılan bir sınav vardı. O neydi.

alimemet61
Şef
20 Haziran 2025 10:35
Bir de sallayıp duruyorsun amma Tarım Bakanlığına girmeye aday bir çocuğun olsaydı böyle konuşur muydun acaba
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