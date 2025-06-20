Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


20 Haziran 2025 09:34
Branş değişikliği hakkında

Herkese Merhaba. 30 Mayısta Resmi Gazetede Özel Harekat branş değişikliği ile alakalı bir değişiklik yapıldı bilindiği üzere. Bununla alakalı detaylı bilgili olan var mı? Ayrıca bu değişikliğe istinaden dilekçe verip geri bildirim alan oldu mu acaba ?


sancak bayrak
Daire Başkanı
20 Haziran 2025 09:44

Kendi isteğin ile ayrıldı isen bir defaya mahsus geri dönme durumun var.dilekçenin daire başkanlığı na gönder ve şark olan bir iki ili yaz.olumlu olabilir.bu şeklinde geri dönenler olmuştu.

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