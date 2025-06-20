Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : crops35


20 Haziran 2025 10:18
İbb mi iski mi seciceksiniz

Arkadaşlar İbb mi iski mi seçiceksiniz: özellikle önlisans muhasebe olarak iskiye atanan aynı zamanda ibb ye atanan arkadaşlara soruyorum.

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