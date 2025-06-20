Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


20 Haziran 2025 11:11
Güvenlik soruşturmasında kalıcı olarak askıya alınan twitter hesapları

Öğretmenlere yapılacak olan güvenlik soruşturmasında kişinin kalıcı olarak askıya alınmış olan hesabinin içeriğine bakabilirler mi?


since2024
Aday Memur
20 Haziran 2025 12:20
zamanında muhaliflik yaparsınız sonrasında ise atanacağınız zaman tüm hesaplarınızı kapatırsınız işte sizin duruşunuz anca bu kadar oluyor

bahçesaray
Şef
20 Haziran 2025 15:15
korkunun ecele faydası yok

ferhatr
Aday Memur
20 Haziran 2025 15:18

Öncelikle muhaliflik ayıp birsey değil ve ben hesabimi kapatmadim. Güvenlik sorusturmasinda takipsizlik kararına bile olumsuz sonuç verdilklerine gore insanlarin hesaplarini kapatmalari son derece doğal. Ben mevcut twitter hesabim kapanirsa diye sordum. Kaldi ki muhaliflik yapmadim . Allah devletimize zeval vermesin

since2024, Dün
zamanında muhaliflik yaparsınız sonrasında ise atanacağınız zaman tüm hesaplarınızı kapatırsınız işte sizin duruşunuz anca bu kadar oluyor

ferhatr
Aday Memur
20 Haziran 2025 15:20

Bu soruma bir cevap değil

bahçesaray, Dün
korkunun ecele faydası yok

bahçesaray
Şef
20 Haziran 2025 17:17
korktuğunuz başınıza gelmez hocam bu konuda...
ferhatr, Dün

Bu soruma bir cevap değil


kimininduası
Memur
20 Haziran 2025 17:21

Mahkeme kararı ile sana ait olduğu kesinleşip kapatılan bir hesap mı?


şaşkın tarihçi
Genel Müdür
20 Haziran 2025 20:47
küfür, hakaret falan yoksa sıkıntı olmaz

ferhatr
Aday Memur
21 Haziran 2025 13:57

Şu an kullandigim twitter hesabim askıya alınsa birgün, o hesabi kastediyorum

kimininduası, Dün

Mahkeme kararı ile sana ait olduğu kesinleşip kapatılan bir hesap mı?

Toplam 8 mesaj

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