Güvenlik soruşturmasında kalıcı olarak askıya alınan twitter hesapları

zamanında muhaliflik yaparsınız sonrasında ise atanacağınız zaman tüm hesaplarınızı kapatırsınız işte sizin duruşunuz anca bu kadar oluyor

zamanında muhaliflik yaparsınız sonrasında ise atanacağınız zaman tüm hesaplarınızı kapatırsınız işte sizin duruşunuz anca bu kadar oluyor