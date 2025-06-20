Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


20 Haziran 2025 11:11
Öğretmenlere yapılacak olan güvenlik soruşturmasında kalıcı olarak askıya alınan twitter hesaplarını

Öğretmenlere yapılacak olan güvenlik soruşturmasında kişinin kalıcı olarak askıya alınmış olan hesabinin içeriğine bakabilirler mi?


since2024
Aday Memur
20 Haziran 2025 12:20
zamanında muhaliflik yaparsınız sonrasında ise atanacağınız zaman tüm hesaplarınızı kapatırsınız işte sizin duruşunuz anca bu kadar oluyor
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