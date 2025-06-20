Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : Lanet


20 Haziran 2025 11:43
Dhmi elektronik dil şartı güncellenmiş

Halihazirda yds 50 puan şartı Nisan ayında yönetmelik değişmiş kalkmış daha yeni gördüm. İstenen yabanci dil seviyesi zorlaştırılmısti, icao level 4 seviyesine yükseltilmiş. Shgm çok yoruma açık bi yönetmelik çıkarmış, şimdi hangi dil şartı istenecek belli degil level 4 yds 70 civarina denk geliyor. 92.85 kpss puan var ingilizce yds puani 54 , 2024/2 kılpayı atanamadim. Ne yapacagiz şimdi bilgisi olan aydınlatabilir mi?

Çok Yazılan Konular

DHMİ Tekniker ataması 2025/1DSİ 2024 Giyim YardımıDHMİ Çalışanları BurayaPTT Promosyon 2025 Yılı TahminleriKİT Yönetişim ReformuPolislikten kit e geçişBecayiş TEİAŞ

Sözlük

cümle yetmezliği 1 tevriye 1 Üzülmüyorum. 8 18 Haziran 2025 Dominik-Türkiye voleybol maçı 1 Bugün olanlar 1 kadınları tavlamanın 10 altın kuralı 2 kızım sana diyorum gelinim sen anla 1 günün filmi 3 başı ağrımak 1 eşşek saati 1

Son Haberler

KDK'dan KTÜ'ye Cinsiyet Şartı İçin İlan İptal TavsiyesiİŞKUR, gençlere sunulan istihdam desteklerini tek çatı altında topladıBakan Uraloğlu: Raylı Sistemlere 500 Milyon Liralık Dev Destek GeliyorGalatasaray'ın 25. Şampiyonluğu İçin Hatıra Para BasılıyorTürkiye'nin nisan ayı UYP verileri açıklandı

Editörün Seçimi

2025 Haziran maaşlarımızı yazalımKamu işçisi zam teklifi ;)Haziran 2025 EnflasyonuToplu sözleşme 2025 ağustos ayında 6 aylık zam anlaşması ne olur ?Ali Yalçın o koltukta nasıl oturuyorsun ?2025 Yılı Memurların Tükeniş Senesi Olacak.İzmir belediyesi temizlik işçileri 59bini beğenmediTemmuz 2025 zam oranıTUİK!3 temmuz tuik enflasyon açıklaması