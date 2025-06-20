Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : gül-feşan


20 Haziran 2025 11:58
Atama Tebligat

Merhabalar arsiv sorusturmasi sonrasinda saglik bakanligi ptt ile mi tebligat yapiyor iş başlangıcı için yoksa e-mail veya sms ile mi, tesekkurler


memuradayi2025
Aday Memur
20 Haziran 2025 12:03

Daha doğrusu arşiv ve guvenlik arastirmasi sonrasinda tebligat nasıl oluyor

Toplam 1 mesaj

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