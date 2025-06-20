KPSS ve diğer sınavlar \ Diğer Sınavlar (AÖF, ALES, DGS, SMMM, İSG, YDS, YÖKDİL)
Editörler : crops35


20 Haziran 2025 12:02
Acil! Birkaç Ay Sonra Hazırlık Atlama Sınavım Var, Hangi Kursu Önerirsiniz ?

Eylül ayı gibi muafiyet sınavına gireceğim. Kurs önerisi olan var mı ?


susizmamali
20 Haziran 2025 12:12

Selam, geçen sene aynı panik bendeydi. Kalabalık kurslarda vakit kaybetme. Ben çözümü kariyer yolunda birebir özel dersle buldum. Hocaları direkt hedefin olan üniversitenin sınav sistemine hakim ve sadece senin eksiklerine odaklanıyor. Onların sayesinde 2 ayda hazırlığı geçtim. Vaktin azsa en mantıklısı bu, net tavsiye ederim. Instagramda sonuçları da paylaşıyorlar, oradan da bir fikir alabilirsin. Başarılar.

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Acil! Birkaç Ay Sonra Hazırlık Atlama Sınavım Var, Hangi Kursu Önerirsiniz ?

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