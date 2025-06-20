Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


20 Haziran 2025 13:28
CTE sivil memurlara silah taşıma hakkı

cte de görev yapan yaklaşık 20 in sivil çalışana silah taşıma hakkı verilmelidir...

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