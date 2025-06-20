Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : gül-feşan


20 Haziran 2025 14:03
Eş Durumu Tayini

Arkadaşlar eşim jandarma bende teknikerim.Eş durumu mazereti ile dava açtım kazandım sağlık bakanlığı kadrosuna geçiş yaptım ama eşimin tayini çıktı henüz dava ile geldiğim yerde iki aydır çalışıyorum.Tayin talep edebiliyor muyum sağlık Bakanlığından kimseye ulaşamıyorum lütfen bu konuda net bilgi sahibi olan birisi yazsın 🙏

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