Denizli'de Yaşayan Var Mı?

BİRLİKTE GÜZEL ŞEYLER BAŞARABİLİRİZ!

Ben doğuştan engelli bir bireyim. Hayatım boyunca karşılaştığım zorluklar, beni pes ettirmedi. Tam aksine, içimde büyük bir istek uyandırdı: "Benim gibi olan insanlara el uzatmak, onların hayatlarına dokunmak..."

Şimdi bu hayalimi gerçeğe dönüştürmek için bir adım atıyorum. Denizli'de, engelli ya da engelsiz fark etmeksizin, yüreği güzel insanlarla bir farkındalık ekibi kuruyorum. Amacımız; engelleri birlikte aşmak, görünmeyen sorunlara ışık tutmak ve toplumda güzel izler bırakmak.

Eğer sen de;

Gönülden destek vermek istiyorsan,

Birlikte sosyal projeler üretelim diyorsan,

Birinin hayatına umut olmak sana da iyi gelecekse...

Lütfen benimle iletişime geç!

Çünkü inanıyorum ki:

?Hep birlikte, kocaman bir fark yaratabiliriz.?