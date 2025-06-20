KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : crops35


20 Haziran 2025 14:25
Orman mühendisliği memurluk için elverişli bir tercih mi?

Merhaba, kardeşime üniversite için mühendislik alanında bir bölüm seçmek istiyoruz, orman mühendisliği düşünüyoruz. İnternette arama yaptığımda KPSS 2024/4 orman mühendisliği atamaları taban puanlarının 73 ila 83 arasında değiştiğini görüyorum, bu atamaların merkezi olup doğrudan ÖSYM tarafından mülakatsız yapılıp yapılmadığını anlamanın bir yolu var mı? Orman mühendisliği, Tarım ve Orman bakanlığı tarafından mutlaka uygulama sınavına ve mülakata tabi tutularak ataması yapılan bir alan mı? Orman mühendisliği; yalnızca KPSS puanıyla, mülakat olmadan yerleşmeyi hedefleyen biri için uygun lisans seçimi midir?


glyarsln21
Aday Memur
20 Haziran 2025 14:35

Kamudaki orman mühendisleri Orman Genel Müdürlüğünce kpss ve mülakat ile alınıyor. Mülakatlarda referans epey önemli!! deniliyor ki bence doğru. Özeldekiler de uzun yıllar ezildikten sonra güzel para kazanmaya başlıyorlar kendi ofislerini açıp devlet kurumundan, kişilerden veya tüzel kişilerden iş alıyorlar.Alım mülakatla olduğu için referansı sağlam olan düşük puanlılar gayet güzel atanıyor ve son yıllarda epey bi alım yapıldı. Bu kurumun personeli olarak size önerim referansınız yoksa lisans için uygun bir seçim değil.

Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

Mühendislik mi ,düz memurluk mu?Atama Şubesi atama onayını kaç günde yapıp tebligat yollar?2026 KPSS için 2025 kitapları kullanılır mı?Uzman kadrolari mı, düz memurluk mu?KPSS B mi, fabrikaya devam mı ? KararsızlıkSGKLisans büro personeli maaşBelediyeler neden merkezi alım ile eleman almıyor?KPSS b grubu işletmeOrman mühendisliği memurluk için elverişli bir tercih mi?

Sözlük

sabah sabah 1 gözyaşı 1 el ula 1 güne bir söz bırak 3 Son dakika 1 mesafeli davranmak 1 tevriye 1 aklından geçeni söylemek 2 toplu taşıma araçlarındaki anlamsız koku 3 18 Haziran 2025 Dominik-Türkiye voleybol maçı 1

Son Haberler

Bakan Tekin Açıkladı: Okullarda Yeniden Forma Dönemi Başlıyor!Karşılıksız çek tutarı arttıİBB'den Kenelere Karşı Yoğun MücadeleBakan Açıkladı: 397,5 Kilo Uyuşturucu YakalandıKamu Hastanesinde Bıçak Parası İddiası: 11 Kişi Gözaltında

Editörün Seçimi

2025 Haziran maaşlarımızı yazalımKamu işçisi zam teklifi ;)Haziran 2025 EnflasyonuToplu sözleşme 2025 ağustos ayında 6 aylık zam anlaşması ne olur ?Ali Yalçın o koltukta nasıl oturuyorsun ?2025 Yılı Memurların Tükeniş Senesi Olacak.İzmir belediyesi temizlik işçileri 59bini beğenmediTemmuz 2025 zam oranıTUİK!3 temmuz tuik enflasyon açıklaması