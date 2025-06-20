Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : Lanet


20 Haziran 2025 17:20
Yeni mezuniyet

Selamlar 4B li sözleşmeli elektrik teknisyeniyim

2 yıllık önlisans elektrik bölümü bitirdim yeni mezunum

Acaba mezun belgemi verirsem kadroya geçmeden ve görevde yükselmem olmadan maaş artışı olur mu teşekkür ederim

Çok Yazılan Konular

İstifa eden 4bli geri dönebilir miSözleşmeli personelin temmuz maaş artışıBecayiş Tek Başlık Tüm KurumlarSağlık Bakanlığı 4/B sözleşmeli destek personeli 3+1 yıl sonra kadroya geçme şartı var mı?Kadroya geçerken antidepresan kullanımı Sözleşmeli personel Askerliğin Hizmete Sayılıp İzin Eklenmesi Hk. Yardımcı OLur musunuz

Sözlük

mesafeli davranmak 1 cümle yetmezliği 1 imza kampanyası ile sözlükten yazar attırmak 3 günün filmi 4 umay 2 güne bir söz bırak 3 Otellerdeki bez terlikler 2 çaylakken bi anda yazar olmak 2 başı ağrımak 1 duvar örmek 2

Son Haberler

Misafir olduğu evde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulunduBorsa haftayı yükselişle tamamladıBakan Tekin: Milli Eğitimde Teknoloji ve Değerler Bir Arada!Ziyaret için geldiği memleketinde mezarını kazdırdı, bir gün sonra vefat ettiİngiltere, İran'daki büyükelçilik çalışanlarını geri çektiğini duyurdu

Editörün Seçimi

2025 Haziran maaşlarımızı yazalımKamu işçisi zam teklifi ;)Haziran 2025 EnflasyonuToplu sözleşme 2025 ağustos ayında 6 aylık zam anlaşması ne olur ?Ali Yalçın o koltukta nasıl oturuyorsun ?2025 Yılı Memurların Tükeniş Senesi Olacak.İzmir belediyesi temizlik işçileri 59bini beğenmediTemmuz 2025 zam oranıTUİK!3 temmuz tuik enflasyon açıklaması