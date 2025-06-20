KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : crops35


20 Haziran 2025 17:47
Aday memurken ilişiği kesilmesi

Merhaba. Aday memurken ilişiğim kesilmişti. Biliyorsunuz böyle bir durumda 3 yıl memurluk yasağı konuluyor. Ben süreyi doldurdum 2026 kpss ye hazırlanıyorum. Atanma konusunda sorun yaşar mıyım arşiv araştırmasında


Kenzo123
Memur
20 Haziran 2025 17:48

Adli bir soruşturma ve kovuşturmam yok. Kınama cezası aldım diye ilişiğim kesilmişti

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