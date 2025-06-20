Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


20 Haziran 2025 18:11
Harcırah hk
İlişiğin Haziran veya 1 temmuz sonra sında kesilmesi harcırah miktarın da fark yaratır mı?

maliyeci1983
Şef
20 Haziran 2025 18:20

Harcırah miktarıni kestiginiz tarih değil

Kıdem dereceniz ,aile durumunuz ve mesafe etkiler


ramazan3463
Aday Memur
20 Haziran 2025 18:33

Harcırah senede 1 zam alır oda ocakta


Philosophoss
Aday Memur
20 Haziran 2025 18:36
Harcırahlar sene başında ilgili bakanlıkça belirlenir ve aksi bir durum olmadığı sürece sene boyunca aynı şekilde ödenir. Yakın zamanda da 2022 yılında ara bir zam yapılmıştı. Devamında böyle birşey olmadı. Ancak harcırah miktarınızı kademe/derecenizin yükselmesi,
Toplam 3 mesaj

Çok Yazılan Konular

İcralık polislerKurban bayramı ödüllendirmesiEn büyük sorun maaş, maaş, maaşEgm yüksek disiplin kuruluna sevk edilenlerŞükürcüler kabak tadı vermeye başladınız2025 yılı istihdam açıklayan illerEkşi Sözlük'te polisler için başlık açıldıÖzel hizmet tazminatı ve fazla çalışma ücretinde artış iddiasıMazeret ataması 2025İstifa mantıklı geliyor artık

Sözlük

toplu taşıma araçlarındaki anlamsız koku 3 mesafeli davranmak 1 anlamsızlık 1 tevriye 1 gözyaşı 1 Atabetü'l-Hakayık 1 18 Haziran 2025 Dominik-Türkiye voleybol maçı 1 sabah 1 Otellerdeki bez terlikler 2 iletiler bölümünde olup sözlükte olmayan şey 8

Son Haberler

Misafir olduğu evde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulunduBorsa haftayı yükselişle tamamladıBakan Tekin: Milli Eğitimde Teknoloji ve Değerler Bir Arada!Ziyaret için geldiği memleketinde mezarını kazdırdı, bir gün sonra vefat ettiİngiltere, İran'daki büyükelçilik çalışanlarını geri çektiğini duyurdu

Editörün Seçimi

2025 Haziran maaşlarımızı yazalımKamu işçisi zam teklifi ;)Haziran 2025 EnflasyonuToplu sözleşme 2025 ağustos ayında 6 aylık zam anlaşması ne olur ?Ali Yalçın o koltukta nasıl oturuyorsun ?2025 Yılı Memurların Tükeniş Senesi Olacak.İzmir belediyesi temizlik işçileri 59bini beğenmediTemmuz 2025 zam oranıTUİK!3 temmuz tuik enflasyon açıklaması