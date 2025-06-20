Harcırah ödemesi

Harcırahlar sene başında ilgili bakanlıkça belirlenir ve aksi bir durum olmadığı sürece sene boyunca aynı şekilde ödenir. Yakın zamanda da 2022 yılında ara bir zam yapılmıştı. Devamında böyle birşey olmadı. Ancak harcırah miktarınızı kademe/derecenizin yükselmesi,

Harcırahlar sene başında ilgili bakanlıkça belirlenir ve aksi bir durum olmadığı sürece sene boyunca aynı şekilde ödenir. Yakın zamanda da 2022 yılında ara bir zam yapılmıştı. Devamında böyle birşey olmadı. Ancak harcırah miktarınızı kademe/derecenizin yükselmesi,