Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


20 Haziran 2025 18:11
Harcırah ödemesi

İlişiğin Haziran veya 1 temmuz sonra sında kesilmesi harcırah miktarın da fark yaratır mı?


maliyeci1983
Şef
20 Haziran 2025 18:20

Harcırah miktarıni kestiginiz tarih değil

Kıdem dereceniz ,aile durumunuz ve mesafe etkiler


ramazan3463
Aday Memur
20 Haziran 2025 18:33

Harcırah senede 1 zam alır oda ocakta


Philosophoss
Aday Memur
20 Haziran 2025 18:36
Harcırahlar sene başında ilgili bakanlıkça belirlenir ve aksi bir durum olmadığı sürece sene boyunca aynı şekilde ödenir. Yakın zamanda da 2022 yılında ara bir zam yapılmıştı. Devamında böyle birşey olmadı. Ancak harcırah miktarınızı kademe/derecenizin yükselmesi,
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