Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


20 Haziran 2025 18:11
Harcırah ödemesinde artış olur mu?

İlişiğin Haziran veya 1 temmuz sonra sında kesilmesi harcırah miktarın da fark yaratır mı?


maliyeci1983
Şef
20 Haziran 2025 18:20

Harcırah miktarıni kestiginiz tarih değil

Kıdem dereceniz ,aile durumunuz ve mesafe etkiler


ramazan3463
Aday Memur
20 Haziran 2025 18:33

Harcırah senede 1 zam alır oda ocakta


Philosophoss
Aday Memur
20 Haziran 2025 18:36
Harcırahlar sene başında ilgili bakanlıkça belirlenir ve aksi bir durum olmadığı sürece sene boyunca aynı şekilde ödenir. Yakın zamanda da 2022 yılında ara bir zam yapılmıştı. Devamında böyle birşey olmadı. Ancak harcırah miktarınızı kademe/derecenizin yükselmesi,

H. Eray
Aday Memur
21 Haziran 2025 11:06

İnternette harcırah hesaplama yapan birkaç site var en doğru sonucu hangisi verir


Başbakan Pirlo
Aday Memur
21 Haziran 2025 13:59
harcırahlar ne zaman yatar peki bilgisi olan var mı..

Polisc
Aday Memur
21 Haziran 2025 14:04
ilişik kesildikten sonra en geç 1 hafta içinde yatıyor
Başbakan Pirlo, 2 gün önce
harcırahlar ne zaman yatar peki bilgisi olan var mı..

Başbakan Pirlo
Aday Memur
21 Haziran 2025 14:10
devrem bunun için bi yere başvurmamız gerekmiyor değil mi..kendi ilçemiz hallediyor
Polisc, 2 gün önce
ilişik kesildikten sonra en geç 1 hafta içinde yatıyor

Polisc
Aday Memur
21 Haziran 2025 14:52
gıyabında kesilmediği sürece kestiğin yer hallediyor
Başbakan Pirlo, 2 gün önce
devrem bunun için bi yere başvurmamız gerekmiyor değil mi..kendi ilçemiz hallediyor

Eray922
Aday Memur
21 Haziran 2025 20:09
gıyabımızda kesilince herhsngi bir evrak vs işi oluyor mu? yoksa hiç birşey yapmadan terk mi ediyoruz o ili?
Polisc, 2 gün önce
gıyabında kesilmediği sürece kestiğin yer hallediyor

Akın13030
Aday Memur
21 Haziran 2025 22:17
hayır olmuyor tüm işlemleri idari büron yapıyor gittiğin ilde de harcırah işlerini hallet çünkü orası yatırıyor parayı
Eray922, 2 gün önce
gıyabımızda kesilince herhsngi bir evrak vs işi oluyor mu? yoksa hiç birşey yapmadan terk mi ediyoruz o ili?

Polistanbul0234
Aday Memur
22 Haziran 2025 00:01

Diyelim emniyet 10 Temmuz'da maaşları bordroları hazırlayıp

defterdarlığa gönderdi. Ben de örneğin 13 Temmuz'da ilişik kestim. Bu durumda

bana 15 Temmuz'da maaş yatar mı yatmaz mı ?

Ben 13 Temmuz'da ilişik kesince emniyet defterdarlığa

yeniden yazı gönderip "bu personel ilişik kesti, buna maaş

yatırmayın" diyor ?

Yoksa emniyet bir kere defterdarlığa gönderdiği için

defterdarlık ben 13 Temmuz'da ilişik kessem de 15 Temmuz'da maaşı ödüyor mu ?


seriqan
Memur
22 Haziran 2025 00:04
sanırım temmuz zammından etkilenir mi demek istedin evet temmuzda zamlı alırsın fark olur

Aspirin46
Aday Memur
23 Haziran 2025 01:52

Mazota yüzde 15 zam geldi harcirahlar ayni


Duygu0933
Aday Memur
23 Haziran 2025 09:31
memurlar net harcırah hesaplama doğru rakam veriyor mu?

H. Eray
Aday Memur
23 Haziran 2025 10:44

Harcırah masrafı karşılamaz oldu..

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