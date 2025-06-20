Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : crops35


20 Haziran 2025 18:35
İBB servis var mı ?
herkese merhaba. İBB'nin servis imkanı var mıdır acaba ? varsa Anadolu yakası da dahil midir ? bilgisi olan yardımcı olabilir mi

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