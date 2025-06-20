Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


20 Haziran 2025 18:54
İl dışı yolluk yatma süresi ortalama ne kadar sürer?

Önceden il dışı tayini çıkan öğretmenler için kurumun mutemedi, becaiş bedelini hazırlatıp sistem üzerinden işlemleri tamamladıktan sonra bankaya gönderiyordu ve ücret 1 gün içinde hesaplara yatıyordu. Ancak şimdi sistem değişmiş; önce Bakanlıktan ödenek talep edilmesi gerekiyormuş. İl dışı tayini çıkan arkadaşlar, yolluk ücretlerini şu anda ne kadar sürede alabiliyor acaba, bilgisi olan var mı?


m.r_f
Şube Müdürü
20 Haziran 2025 19:44

Mutemetin hızına bağlı olarak değişir, genelde bir hafta on gün kadar sürüyor. Maaş veya ek ödeme dönemine denk gelirse biraz daha aksayabilir. Temmuz maaşından sonrasına denk gelirse daha da aksayabilir. Malum fark bordrosu cart curt.


bahçesaray
Şef
20 Haziran 2025 19:50
1 yıldır böyle
Toplam 2 mesaj

Çok Yazılan Konular

ÖMK'da Yeni Kılavuz Bekleyişi (Başöğretmenlik/Uzman Öğretmenlik)Ar-Ge biriminde çalışan öğretmen görevleri.Proje olmayan İmam Hatip ortaokullarının sınav yapması ne kadar usule uygun?İl dışı nasıl iptal edilir?%40 engelli raporu olan bir öğretmen mazeret tayinine başvurabilir mi?Güvenlik soruşturmasında kalıcı olarak askıya alınan twitter hesaplarıÖğretmenlik ki idarecilik mi?Sıra tayini bekleyen kişilerin okulları mazeret başvurularına da açılacak mı?Engelli öğretmenler için il emri uygulaması yapılır mı?Maarif Modeli Eğitici Eğitimi tarihi ne zaman? (2025)

Sözlük

kendini hep haklı gömek 3 eşler arasındaki eğitim farkı 3 aklından geçeni söylemek 2 yatırım araçları 1 gözyaşı 1 kadınları tavlamanın 10 altın kuralı 2 Bi Mola Yarışma Anketi 2 imza kampanyası ile sözlükten yazar attırmak 1 mesafeli davranmak 1 tevriye 1

Son Haberler

Erdoğan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile görüştüOcak Partisi Genel Başkanı Kadir Canpolat ÖldürüldüTürkiye'de anne ölüm oranı en düşük seviyeye gerilediAsgari Ücretlinin Meyve Sepeti Küçüldü!MHP, 'Terörsüz Türkiye için Milli ve Birlik ve Dayanışma Buluşmaları'na başlıyor

Editörün Seçimi

2025 Haziran maaşlarımızı yazalımKamu işçisi zam teklifi ;)Haziran 2025 EnflasyonuToplu sözleşme 2025 ağustos ayında 6 aylık zam anlaşması ne olur ?Ali Yalçın o koltukta nasıl oturuyorsun ?2025 Yılı Memurların Tükeniş Senesi Olacak.İzmir belediyesi temizlik işçileri 59bini beğenmediTemmuz 2025 zam oranıTUİK!3 temmuz tuik enflasyon açıklaması