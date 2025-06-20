Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


20 Haziran 2025 18:54
Yolluk ücreti için bakanlıktan ödenek talebi

Önceden il dışı tayini çıkan öğretmenler için kurumun mutemedi, becaiş bedelini hazırlatıp sistem üzerinden işlemleri tamamladıktan sonra bankaya gönderiyordu ve ücret 1 gün içinde hesaplara yatıyordu. Ancak şimdi sistem değişmiş; önce Bakanlıktan ödenek talep edilmesi gerekiyormuş. İl dışı tayini çıkan arkadaşlar, yolluk ücretlerini şu anda ne kadar sürede alabiliyor acaba, bilgisi olan var mı?


m.r_f
Şube Müdürü
20 Haziran 2025 19:44

Mutemetin hızına bağlı olarak değişir, genelde bir hafta on gün kadar sürüyor. Maaş veya ek ödeme dönemine denk gelirse biraz daha aksayabilir. Temmuz maaşından sonrasına denk gelirse daha da aksayabilir. Malum fark bordrosu cart curt.


bahçesaray
Şef
20 Haziran 2025 19:50
1 yıldır böyle
Toplam 2 mesaj

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