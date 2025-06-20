KPSS ve diğer sınavlar \ POMEM, Bekçi, PMYO, PAEM
Editörler : swat3410


20 Haziran 2025 20:09
Genel sağlık ve cildiye

Merhabalar bacagim cocukken yandi alt ust sag bacagimda buyuk yanik izi var genel sagliktan elenir miyim? Subayliktan bu yuzden elediler fakat doktor polisligi dene istersen demisti ben simdi gecer miyim bilmiyorum konu hakkinda yardimci olabilir misiniz?


zaMqi
Şef
21 Haziran 2025 00:38

Yazlık üniforma giydikten sonra ( yani kısa kollu tişört, pantolon ve ayakkabı) 5 metre mesafeden belli olmayan her türlü iz yara vesaire öğrenciliğe engel değildir. Haliyle senin bacağındaki yanık izide pantolonun altında kalacağından dolayı öğrenciliğe dair herhangi bir engel yaşamazsın.

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